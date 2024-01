Rússia denuncia reforço da Otan em suas fronteiras

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Prensa Latina - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou nesta quarta-feira (17) sobre a desestabilização na região oriental da Europa após o aumento de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) perto da fronteira com este país e a Bielorrússia.

“A crescente atividade de potenciais forças militares da Otan perto do Estado da União da Rússia e da Bielorrússia é de natureza provocativa, degrada a segurança europeia. Isto não ficará sem resposta”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

continua após o anúncio

Comentando as declarações dos líderes polacos sobre a disponibilidade para enviar unidades militares alemãs adicionais para o país, Zakharova observou que esta retórica é “outro elemento anti-russo da tendência russofóbica global dos países da Otan”.

Lembrou ainda que cerca de 10 mil soldados norte-americanos foram destacados para a Polônia, e o país acolhe um grupo tático multinacional da Otan, que inclui soldados da Croácia, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Romênia.

continua após o anúncio

“É óbvio que os apelos ao envio de tropas estrangeiras adicionais para o território polaco, que não são necessárias se estes países forem orientados para a paz, devem ser considerados apenas como um desejo de aumentar o nível de tensão na Europa”, concluiu.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: