Rússia desempenha papel fundamental na estabilidade militar e econômica da África, diz ministra da Defesa da África do Sul

Sputnik - A África do Sul considera a Rússia como potencialmente capaz de fazer uma grande contribuição para a estabilidade militar e econômica na região, disse Thandi Modise, ministra da Defesa do país, à Sputnik.

Falando na 10ª Conferência de Moscou sobre Segurança Internacional, a ministra da Defesa elogiou os laços tradicionalmente fortes da África do Sul com a Rússia.

“A Rússia nunca foi um colonizador da África. E esse respeito por nós é bom. Também respeitamos a Rússia pela segunda razão, onde contribuiu, onde concedeu empréstimos, não escravizou africanos. Então pensamos que, em termos de desenvolvimento, a Rússia tem potencial para investir, para se tornar um parceiro, para fazer crescer as economias que nos levarão a menos pobreza, menos dependência”, disse a ministra.

Thandi Modise destacou a ligação crucial entre a crescente estabilidade econômica e processos de democratização aprimorados, dizendo que, nesse aspecto, a contribuição da Rússia pode ser inestimável para seu país.

A África do Sul não está apenas olhando para questões econômicas ao aprofundar sua cooperação com a Rússia, destacou a funcionária. Segundo Modise, os dois países possuem uma afinidade cultural, aproximando ainda mais os laços entre eles.

“Então, pensamos que a contribuição, o investimento, o investimento real nas economias africanas não apenas fará crescer a economia russa, mas também nos ajudará a crescer”, disse ela.

"Crescendo Relações Positivas"

Avaliando a cooperação no formato do BRICS - um bloco de poderosas economias em industrialização estabelecido em 2009 que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Thandi Modise elogiou o grupo como uma arena para “crescer relações positivas em todo o mundo. ”

Sobre a potencial expansão do BRICS, Modise lembrou como, por meio da África do Sul, o grupo conseguiu expandir seu alcance para o restante do continente africano.

“Você também vai lembrar que toda vez que o BRICS é sediado na África do Sul, os outros estados são convidados a participar. E, portanto, já estamos permitindo que a China, o Brasil e a Índia tenham acesso a países que às vezes você pode não ter conseguido”, afirmou a ministra.

A presidente do Fórum Internacional do BRICS, Purnima Anand, afirmou no início do verão que Turquia, Egito e Arábia Saudita poderiam "muito em breve" se juntar ao grupo, dizendo que o assunto foi discutido na 14ª Cúpula do BRICS em junho. Nesse mesmo mês, a República Islâmica do Irã se candidatou ao bloco, que representa 40% da população mundial e cerca de 25% do PIB global.

"Incentivando o Multilateralismo"

O 10º jubileu da Conferência de Moscou sobre Segurança Internacional foi convocado em um momento de tensões crescentes que deram ênfase especial às questões de segurança e estabilidade internacionais.

Diante disso, Thandi Modise destacou a importância do fórum como parte de uma ampla tentativa de fortalecer o multilateralismo para garantir que todas as nações e todos os seres humanos possam ser ouvidos.

Com a situação internacional particularmente tensa no contexto da crise na Ucrânia, levando alguns países ocidentais a tentar dificultar a cooperação técnico-militar e econômica da Rússia com a África, Thandi Modise disse que a África do Sul não gostou de saber com quem poderia ou não se associar. .

“Temos fortes laços entre nossos países desde a época da União Soviética e, agora, com a Rússia. Queremos respeitar nossos parceiros. Temos vários acordos entre nossos países. Também temos amizade pessoal entre nossos povos. Esperamos que, por mais que a África do Sul lute para ser reconhecida como um Estado soberano, a Rússia tenha o direito de se defender”, disse a ministra da Defesa sul-africana.

'Parceiros Iguais'

Thandi Modise reiterou a importância dos laços com a Rússia para seu país em meio à disputa de alguns países ocidentais pelo acesso aos recursos minerais da África do Sul.

No entanto, segundo a ministra, “a África começa a despertar como uma força unitária que deve ser respeitada”.

Reconhecendo que a África do Sul estava lidando com uma infinidade de questões e desafios, Thandi Modise sugeriu que seu país era maduro o suficiente para se ver como um parceiro igual em sua amizade com a Rússia.

A África do Sul e a Rússia, concluiu Thandi Modise, têm um destino a cumprir “para garantir que gerações depois de nós vivam em paz”.

Os laços entre a Rússia e os países africanos têm crescido constantemente desde que receberam um impulso na sequência da primeira Cúpula e Fórum Econômico Rússia-África, realizada sob o lema “Pela Paz, Segurança e Desenvolvimento”, em Sochi, de 23 a 24 de outubro de 2019.

Todos os 54 estados africanos estiveram oficialmente representados nos eventos, com a sessão plenária, 'Rússia e África: Descobrindo o Potencial de Cooperação', dirigida pelo Presidente russo, Vladimir Putin. O líder russo sublinhou que o desenvolvimento das relações com os países africanos e organizações regionais está entre as prioridades da política externa da Rússia.

“Os Estados africanos estão a ganhar peso político e econômico com confiança, afirmando-se como um dos pilares importantes da ordem mundial multipolar e assumindo um papel cada vez mais importante na elaboração das decisões da comunidade internacional sobre questões-chave relacionadas com a agenda regional e global. Nossas posições são próximas ou coincidentes em muitos desses assuntos, o que cria condições favoráveis ​​para uma interação construtiva na ONU e em outras plataformas internacionais”, disse o chefe de Estado russo.

