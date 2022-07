Rússia desenvolverá relações mutuamente benéficas com a América Latina e o Caribe, diz Moscou

O chanceler russo, Sergei Lavrov, declarou que a Rússia pretende desenvolver relações com a maior parte dos países da América Latina e do Caribe que queiram fazer o mesmo edit

Sputnik - Nesta segunda-feira (4), o chanceler russo, Sergei Lavrov, declarou que a Rússia pretende desenvolver relações com a maior parte dos países da América Latina e do Caribe que queiram fazer o mesmo.

Durante coletiva de imprensa, após encontro com seu equivalente venezuelano, Carlos Faría, Lavrov comentou que os EUA e seus aliados decidiram "cortar laços" com a Rússia e afirmou que Moscou busca parcerias na América Latina e no Caribe.

"O Ocidente essencialmente cortou todos os seus laços com nosso país, permitindo-se graciosamente manter algumas relações, acima de tudo, nas quais está interessado. Nós não vamos prejudicar artificialmente os nossos interesses, mas chegamos à conclusão de que o Ocidente não é confiável", disse o chanceler russo.

Nesse sentido, Lavrov reiterou que a Rússia continuará desenvolvendo laços econômicos, políticos, técnico-militares e culturais com qualquer país que esteja pronto para fazer o mesmo em bases mutuamente benéficas.

"A maioria, se não todos os países da América Latina e do Caribe, estão interessados em desenvolver laços conosco, e nós responderemos de forma recíproca", declarou.

Desde o início da operação militar russa na Ucrânia, os EUA e seus aliados impuseram sanções econômicas à Rússia em um volume inédito. As medidas restritivas, como o congelamento de reservas internacionais em moedas estrangeiras, abrangem diversos setores, incluindo energia e comércio. Recententemente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) classificou a Rússia como uma "ameaça direta".

