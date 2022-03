Rússia desiste de votação na ONU sobre Ucrânia e cita “pressão sem precedentes”

Uma resolução do Conselho de Segurança precisa de pelo menos nove votos a favor e nenhum veto da Rússia, China, Grã-Bretanha, França ou Estados Unidos para ser adotada edit

Reuters - O Conselho de Segurança da ONU deve votar nesta sexta-feira (18) um pedido elaborado pela Rússia para acesso à ajuda e proteção civil na Ucrânia, mas diplomatas dizem que a medida deve falhar porque não pressiona pelo fim dos combates ou pela retirada das tropas russas.



O projeto de resolução, visto pela Reuters, também não aborda a responsabilidade ou reconhece a invasão russa de seu vizinho.



A embaixadora da Grã-Bretanha na ONU, Barbara Woodward, descreveu isso como "omissões flagrantes" em um vídeo postado no Twitter na terça-feira e disse que a Rússia estava "jogando". Ela disse que a Grã-Bretanha não votaria a favor do projeto de texto da Rússia.

"Sua resolução pede que as partes respeitem o direito internacional humanitário, mas deixa de fora o fato de que a Rússia está cometendo crimes de guerra", disse ela. "É a invasão e as ações deles que estão conduzindo essa crise humanitária que se desenrola."



Uma resolução do Conselho de Segurança precisa de pelo menos nove votos a favor e nenhum veto da Rússia, China, Grã-Bretanha, França ou Estados Unidos para ser adotada. Diplomatas disseram que a medida russa falharia porque a maioria dos 15 membros provavelmente se absteria.



"Não vamos dar crédito ao esforço da Rússia de fugir à responsabilidade, responsabilidade e culpabilidade por sua agressão não provocada", disse Olivia Dalton, porta-voz da missão dos EUA nas Nações Unidas.

A Rússia apresentou o texto depois que a França e o México retiraram sua própria pressão por uma resolução do conselho sobre a situação humanitária da Ucrânia porque disseram que ela teria sido vetada por Moscou. Em vez disso, eles planejam colocá-lo em votação na Assembleia Geral de 193 membros, onde nenhum país tem poder de veto.

"Dissemos desde o início que estaríamos preparados para adotar uma resolução humanitária sobre a situação na Ucrânia, desde que isso não seja um disfarce para culpar e envergonhar a Rússia novamente", disse o enviado russo da ONU, Vassily Nebenzia, nesta terça-feira.



A resolução do Conselho de Segurança redigida pela Rússia "exige que os civis, incluindo pessoal humanitário e pessoas em situações vulneráveis, incluindo mulheres e crianças, sejam totalmente protegidos". Também apela ao acesso seguro e desimpedido à ajuda e à passagem segura de pessoas para fora da Ucrânia.



A Ucrânia e seus aliados ocidentais acusaram Moscou de atacar civis indiscriminadamente. Milhares de pessoas foram mortas durante a invasão da Rússia, que começou em 24 de fevereiro, e vários milhões foram deslocados.



A Rússia chamou suas ações militares na Ucrânia de "operação especial". Ele nega atacar civis e diz que seus ataques aéreos, terrestres e marítimos visam destruir a infraestrutura militar da Ucrânia.



O Conselho de Segurança da ONU também se reunirá na quinta-feira para ser informado sobre a Ucrânia, disseram diplomatas, a pedido dos Estados Unidos, Albânia, Grã-Bretanha, França, Irlanda e Noruega.

