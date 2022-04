Rússia destrói fábrica de munições na região de Kiev

Apoie o 247

Sputnik - Durante um briefing na manhã de 17 de abril, o Ministério da Defesa russo informou que mais 68 instalações militares foram destruídas nesta noite na Ucrânia, inclusive seis armazéns de munições de mísseis e artilharia e de combustível.

Mísseis russos de alta precisão destruíram uma fábrica de munições na região de Kiev. A aviação russa atingiu quatro concentrações de pessoal e equipamento do lado ucraniano, no decorrer do que foram eliminados mais de 50 militares do Exército ucraniano. Além disso, foram derrubados dez veículos aéreos não tripulados, informou o representante do MD russo, major-general Igor Konashenkov.

