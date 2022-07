Rússia destrói mais de 100 foguetes HIMARS fabricados nos EUA

Apoie o 247

ICL

RT - As forças russas atacaram um depósito de munição na região de Dnepropetrovsk, na Ucrânia, destruindo mais de 100 foguetes HIMARS fabricados nos EUA, de acordo com uma atualização do Ministério da Defesa da Rússia na quarta-feira.



“Em 24 de julho, um ataque das Forças Aeroespaciais da Rússia a um depósito de munição perto do assentamento de Lyubimovka, região de Dnepropetrovsk, destruiu mais de uma centena de mísseis para o sistema de foguetes de lançamento múltiplo HIMARS fabricado nos EUA”, diz o relatório do ministério. Também é observado que até 120 militares ucranianos que guardavam a instalação, bem como mercenários estrangeiros e especialistas técnicos, foram mortos.



A atualização segue um relatório do Ministério da Defesa russo na segunda-feira, alegando que Moscou atacou e destruiu armas fornecidas pelos EUA, incluindo artilharia pesada no oeste da Ucrânia, usando “armas de longo alcance de alta precisão baseadas no mar”.

Os EUA, que são o maior apoiador de Kiev em seu conflito com Moscou, forneceram à Ucrânia 16 sistemas HIMARS em 22 de julho, enquanto o Reino Unido forneceu outros três lançadores capazes de disparar as mesmas munições. No entanto, na semana passada, os militares russos alegaram ter destruído quatro desses lançadores de foguetes. As autoridades de Kiev refutaram essas alegações como “desinformação”.



O Ministério da Defesa da Rússia também informou na quarta-feira que suas forças realizaram ataques a militares e equipamentos ucranianos em 142 distritos, destruindo vários obuses e pelotões de artilharia. Segundo o ministério, a Ucrânia até agora perdeu mais de 760 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes (MLRS) e mais de 3.200 peças de artilharia desde o início das hostilidades em fevereiro.



A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.



Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE