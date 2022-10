Rússia destruiu mais de um terço do setor de energia da Ucrânia, diz Zelensky

Apoie o 247

Por Max Hunder e Pavel Polityuk (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse em uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia nesta terça-feira que foguetes russos e drones de fabricação iraniana destruíram mais de um terço do setor de energia de seu país.

Zelensky também afirmou na conferência em Berlim por videoconferência que a Ucrânia ainda não recebeu "um único centavo" para um plano de recuperação rápida no valor total de 17 bilhões de dólares.

"A Rússia está destruindo tudo para que seja mais difícil para nós no inverno", disse Zelensky na conferência, que contou com as presenças do chanceler alemão Olaf Scholz, da chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e outros políticos e autoridades.

