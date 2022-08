Rússia detém dois trabalhadores de usina nuclear por passarem informações à Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Reuters - Dois funcionários da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, controlada pela Rússia, foram detidos por passarem informações às autoridades ucranianas, informou a Guarda Nacional da Rússia nesta quarta-feira.

A Guarda Nacional disse que impediu o que chamou de "ações ilegais" que ameaçavam a segurança da usina e prendeu os dois funcionários, que, segundo ela, transmitiram informações às Forças Armadas ucranianas sobre a localização de pessoal e equipamentos no local.

Afirmou que também deteve uma terceira pessoa que violou os procedimentos de acesso à usina, descrevendo-a em um comunicado como “cúmplice das Forças Armadas da Ucrânia, que transmitiu as coordenadas do movimento de colunas de equipamentos russos”.

Não houve comentários imediatos da Ucrânia.

A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, foi capturada pelas tropas russas em março. Permanece perto da linha de frente e tem sido alvo de repetidos ataques nas últimas semanas, aumentando os temores de um desastre nuclear. Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente de bombardear a usina.

Funcionários ucranianos continuam operando os reatores. Um técnico ucraniano no local disse à Reuters na semana passada que a equipe estava trabalhando sob enorme pressão, com tropas russas fortemente armadas patrulhando todas as partes do local, mas permaneceriam para garantir que não houvesse um desastre nuclear no estilo de Chornobyl.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.