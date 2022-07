Rússia deve reiniciar as exportações de gás através do Nord Stream 1 dentro do cronograma: Reuters

Apoie o 247

247 - O fornecimento de gás natural através do gasoduto Nord Stream 1 será reiniciado nesta quinta-feira, 19, após a conclusão da manutenção programada, disseram à agência Reuters duas fontes familiarizadas com os planos de exportação.



O gasoduto, que responde por mais de um terço das exportações russas de gás natural para a União Europeia, foi interrompido por dez dias para realização de manutenção anual em 11 de julho.



As fontes disseram que o oleoduto deve retomar a operação a tempo, mas abaixo de sua capacidade de cerca de 160 milhões de metros cúbicos (mcm) por dia.

