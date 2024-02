Rússia disparou mais de 8.000 mísseis e 4.630 drones na guerra da Ucrânia até agora, diz Kiev

Apoie o 247

247 - A Rússia lançou mais de 8.000 mísseis e 4.630 drones contra alvos na Ucrânia desde o início de sua operação militar em fevereiro de 2022, disse o porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yuriy Ihnat, nesta quinta-feira (22), conforme citado pela agência Reuters.

A Ucrânia recebeu sistemas avançados de defesa aérea, incluindo várias unidades do sistema Patriot, de aliados ocidentais, o que lhe permitiu abater mais mísseis.

continua após o anúncio

A Rússia lançou sua operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Foi uma resposta aos pedidos das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk para protegê-las de ataques intensificados pelas tropas ucranianas, disse o presidente Vladimir Putin na ocasião.

