Rússia diz à Ucrânia para "ter cuidado" após Kiev capturar líder da oposição

Apoie o 247

ICL

247, com Reuters - A Rússia disse, nesta quarta-feira (13), à Ucrânia para "ter cuidado" depois da captura do político Viktor Medvedchuk, líder da oposição mais prominente do país. O Kremlin avisou que aqueles que estão com o político podem ser detidos em breve.

Medvedchuk, aliado de Vladimir Putin na Ucrânia, foi mostrado algemado e vestindo o uniforme de um soldado ucraniano nesta terça-feira, em foto divulgada no Twitter pelo presidente Volodymyr Zelensky.

>>> Zelensky anuncia e celebra prisão do maior líder da oposição ucraniana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Medvedchuk lidera o segundo maior partido do parlamento nacional, a Plataforma de Oposição - Pela Vida. Ele já havia sido colocado em prisão domiciliar, no ano passado, como parte da repressão de Zelensky à dissidência, que recebeu aprovação tácita dos apoiadores ocidentais do regime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zelensky ofereceu a troca de Medvedchuk por ucranianos capturados durante a operação militar especial da Rússia.

"Aqueles malucos que se autodenominam autoridades ucranianas dizem que querem tomar o depoimento de Viktor Medvedchuk, 'rapidamente e com justiça', condená-lo e depois trocá-lo por prisioneiros", rebateu Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Essas pessoas devem ter cuidado e trancar bem as portas à noite para garantir que não se tornem as pessoas que serão trocadas", afirmou Medvedev.

Em fevereiro, a Ucrânia informou que Medvedchuk havia escapado da prisão domiciliar. No ano passado, as autoridades abriram um processo de traição contra ele, que nega irregularidades.

O Kremlin afirmou que o processo judicial contra Medvedchuk foi politicamente motivado e negou que ele tenha qualquer canal de comunicação com a liderança russa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ele não tinha relacionamento nos bastidores com a Rússia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres nesta quarta-feira.

"Seguiremos o destino de Viktor Medvedchuk -- e também pedimos aos políticos europeus que façam o mesmo, já que estão sempre tão preocupados com a liberdade de expressão", afirmou Peskov.

Questionado sobre a proposta de trocar Medvedchuk por ucranianos mantidos pela Rússia, Peskov disse que Medvedchuk é um cidadão ucraniano e um político estrangeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE