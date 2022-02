Rússia diz ainda estar disposta ao diálogo com EUA sobre a crise ucraniana

Apoie o 247

Tass - Moscou ainda está pronta para conversas com Washington, já que a decisão de reconhecer a independência das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk não afeta a disposição para o diálogo, disse nesta terça-feira (22) a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no canal Solovyov Live no YouTube.

"Mesmo nos momentos mais difíceis, dissemos que estávamos prontos para um processo de negociação", disse ela quando perguntada se a decisão afetava os planos de uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. "Então, nossa posição continua a mesma. Estamos prontos para um processo de negociação."

"Sempre somos a favor da diplomacia", disse Zakharova.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse durante uma reunião do Conselho de Segurança do país, convocada pelo presidente russo, Vladimir Putin nesta segunda-feira (21), que sua reunião com o secretário de Estado dos EUA estava programada para ocorrer em Genebra em 24 de fevereiro. a menos que "a Rússia invada ainda mais a Ucrânia".

O presidente russo reconheceu nesta segunda-feira as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk como independentes. A Rússia e as repúblicas assinaram acordos de amizade, cooperação e assistência mútua.

