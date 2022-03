Rússia diz estar no controle total da usina nuclear de Zaporozhie

Na noite de 4 de março, a Defesa russa disse que um grupo de sabotadores ucranianos organizou uma provocação armada no local, causando um incêndio nas instalações da usina edit

Sputnik - Na madrugada desta quarta-feira (9), a Guarda Nacional da Rússia informou que assumiu o controle total sobre a usina nuclear de Zaporozhie, na cidade ucraniana de Energodar.

Recentemente, a Defesa russa revelou que na noite de 4 de março um grupo de sabotadores ucranianos organizou uma provocação armada causando um incêndio nas instalações da usina.

Segundo o lado russo, em resultado das negociações com a Guarda Nacional da Ucrânia 240 pessoas depuseram as armas e o controle sob a usina passou para as forças russas.

Atualmente, a instalação funciona de maneira habitual, a administração cumpre suas funções.

