Rússia diz estar 'pronta para o pior' se EUA provocarem nova Guerra Fria com os EUA

247 - A Rússia despachou uma frota de submarinos para demonstrar força diante de um um exercício militar da Otan - Organização do Tratado do Atlântico Norte e seu governo afirmou que está "pronto para o pior" ao ser questionado sobre o risco de uma nova Guerra Fria com os Estados Unidos.

"É claro que esperamos o melhor, mas estamos sempre prontos para o pior. No que diz respeito à Rússia, o presidente Vladimir Putin disse claramente que quer continuar os laços [com os americanos]", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, informa o jornalista Igor Gielow na Folha de S.Paulo.

