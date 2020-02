Rússia diz que 'Acordo do Século' dos EUA para Israel e Palestina contradiz várias resoluções da ONU

O porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, criticou a nova iniciativa proposta por Trump para o conflito entre Israel e a Palestina, dizendo que a mesma contraria várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU edit

247 - "Há um conjunto de resoluções do Conselho de Segurança da ONU e está bem claro que algumas cláusulas do plano [de Trump] não correspondem a elas", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista ao canal de TV Rossiya 1, informa o site Sputnik.

Por sua vez, neste sábado (1º/2), o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, demonstrou sua total discordância em relação ao plano, tendo anunciado o rompimento de todas as relações com os Estados Unidos e Israel.

A Liga Árabe e o Irã também rejeitaram a iniciativa do governo estadunidense.