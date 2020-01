Rússia diz que assassinato de Soleimani pelos EUA foi uso ilegal da força

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia María Zajárova diz que o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani pelos EUA foi um ato de uso ilegal da força por Washington edit

247 - Em comunicado divulgado na quinta-feira (9), a Chancelaria russa afirma que o assassinato do general Soleimani, comandante da Força Quds do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (CGRI) do Irã, foi um uso ilegal e excessivo da força.

A Rússia condenou os esforços dos Estados Unidos para tentar justificar suas ações e medidas. Na semana passada, imediatamente após o ataque ordenado por Donald Trump, a Chancelaria russa disse que o assassinato de Soleimani foi "um passo aventureiro que levará ao aumento da tensão em toda a região do Oriente Médio".

A Rússia elogiou o general Soleimani, dizendo que ele "se dedicou a defender os interesses nacionais do Irã".

As informações são do site iraniano HispanTV