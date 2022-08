Rússia diz que ataque ucraniano contra usina nuclear de Zaporozhie quase causou acidente de radiação

Um ataque de artilharia dos militares ucranianos no território da usina nuclear de Zaporozhie, a maior da Europa, poderia ter provocado um grande incêndio e um acidente de radiação edit

Sputnik - Um ataque de artilharia dos militares ucranianos no território da usina nuclear de Zaporozhie, a maior da Europa, poderia ter provocado um grande incêndio e um acidente de radiação, disse o Ministério da Defesa russo nesta sexta-feira (5).

"Felizmente os projéteis ucranianos não atingiram as instalações de petróleo e combustível e a estação de oxigênio localizada nas proximidades, o que evitou um incêndio maior e um possível acidente de radiação na maior usina nuclear da Europa", disse o ministério, em comunicado.

O órgão ressaltou que "o cinismo desta provocação de Kiev" ocorreu durante uma conferência internacional sobre o funcionamento do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), em Nova York, na Organização das Nações Unidas (ONU).

"Pedimos às organizações internacionais que condenem as ações criminosas do governo de [Vladimir] Zelensky, que está realizando atos de terrorismo nuclear. No caso de novas provocações à usina nuclear, toda a responsabilidade por interromper seu trabalho é inteiramente de Kiev", alertou o Ministério da Defesa russo.

A Rússia iniciou a operação militar especial, em 24 de fevereiro, com o objetivo de "desmilitarizar" e "desnazificar" a Ucrânia, após pedido de ajuda das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) para combater ataques de tropas ucranianas.

A missão, segundo o Ministério da Defesa russo, tem como alvo apenas a infraestrutura militar da Ucrânia.

Além disso, as Forças Armadas da Rússia têm acusado militares ucranianos de usar "métodos terroristas" nos combates, como fazer civis de "escudo humano" e se alojar em construções não militares.

