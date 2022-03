Rússia diz que colocar termos de paz em votação popular na Ucrânia prejudicará negociações

Apoie o 247

Do RT - A Rússia disse que uma proposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de colocar os termos de um possível acordo de paz para um referendo só prejudicará as negociações em andamento, destinadas a encerrar o conflito entre os dois países. Moscou lançou um ataque militar contra seu vizinho no final do mês passado.

"Estamos convencidos de que colocar [os termos] diante do público neste momento só pode minar as negociações que já estão muito mais lentas e são menos substanciais do que queremos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na terça-feira.

Zelensky sugeriu que termos de paz de importância “histórica” podem ser objeto de um referendo. "As pessoas terão que responder a certos... compromissos" , disse ele a repórteres na segunda-feira, acrescentando que os detalhes ainda dependem de conversas com Moscou.

O líder ucraniano já havia proposto vários plebiscitos que nunca se concretizaram.

As delegações russa e ucraniana realizaram várias rodadas de conversações na Bielorrússia, pessoalmente, antes de eventualmente passarem para discussões via link de vídeo, em uma tentativa de acelerar o processo.

Zelensky reiterou que Kiev estava buscando garantias de segurança da Rússia e do Ocidente. Moscou, enquanto isso, disse que queria que a Ucrânia se tornasse oficialmente um país neutro, renunciando à sua tentativa de ingressar na Otan, um bloco militar liderado pelos EUA que a Rússia vê como uma ameaça.

Moscou disse ainda que queria a “desmilitarização” e “desnazificação” da Ucrânia, bem como que Kiev reconhecesse a Crimeia como parte da Rússia e as repúblicas de Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR) como estados independentes.

A Crimeia, que foi transferida para o controle de Kiev quando ambos os países faziam parte da URSS, votou para deixar a Ucrânia e se juntar à Rússia logo após o golpe de 2014 em Kiev, que derrubou um governo eleito. As repúblicas do Donbass se separaram da Ucrânia no mesmo ano, com apoio tácito da Rússia.

Moscou atacou a Ucrânia em 24 de fevereiro, após um impasse de sete anos sobre o fracasso de Kiev em implementar os acordos de paz de Minsk e o eventual reconhecimento da Rússia da independência da DPR e da LPR. Os acordos intermediados internacionalmente pretendiam torná-los regiões autônomas dentro da Ucrânia.

Kiev diz que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.