Rússia diz que continua pronta para negociar paz com a Ucrânia

Sputnik - A Rússia continua com as portas abertas para as negociações de paz com Kiev, assegurou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira (21).

"Nem o presidente [Vladimir Putin], nem o ministro [das Relações Exteriores, Sergei Lavrov], jamais fizeram referência a fechar as portas para as negociações", disse o porta-voz russo à Sputnik.

Segundo Lavrov, Kiev mostrou clara falta de interesse em resolver a situação.

O presidente Putin, por sua vez, afirmou, durante sua recente visita a Teerã, que as autoridades ucranianas se recusaram a aplicar os acordos, que estavam próximos de ser alcançados.

De acordo com o líder russo, o resultado final das negociações depende da vontade das partes em colocar em prática o que foi acordado.

A Rússia iniciou a operação militar especial na Ucrânia, em 24 de fevereiro, com o objetivo de "desmilitarizar" e "desnazificar" o país, após pedido de ajuda das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) para combater ataques de tropas ucranianas.

A missão, segundo o Ministério da Defesa russo, tem como alvo apenas a infraestrutura militar da Ucrânia.

Além disso, as Forças Armadas da Rússia acusam militares ucranianos de usar "métodos terroristas" nos combates, como fazer civis de "escudo humano" e se alojar em construções não militares.

Desde então, Moscou e Kiev realizaram rodadas de negociações para chegar a um acordo de paz. A última reunião ocorreu em 29 de março, na cidade turca de Istambul.

