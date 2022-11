Rússia diz que diálogo por estabilidade estratégica mundial é possível se EUA não cruzarem linha vermelha

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Um diálogo real com os Estados Unidos sobre estabilidade estratégica mundial é possível se o interlocutor demonstrar ser um parceiro adequado, pronto para não cruzar as linhas vermelhas de Moscou na esfera da segurança.

As declarações foram dadas por Vladimir Yermakov, diretor do Departamento de Não Proliferação e Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em entrevista à Sputnik nesta quarta-feira (30).

“Em princípio, nunca rejeitamos o diálogo. Ao mesmo tempo, um diálogo real só é possível se houver um parceiro adequado do outro lado. Para isso, os Estados Unidos precisam se preparar para uma conversa séria sobre princípios verdadeiramente iguais e com base na disposição de respeitar nossos interesses e não cruzar nossas linhas vermelhas no campo da segurança", disse Yermakov.

Mais cedo, a encarregada de Negócios dos EUA na Rússia, Elizabeth Rood, disse à Sputnik que Washington está comprometida com o controle de armas e aguarda uma oportunidade para retomar o diálogo com Moscou sobre estabilidade estratégica, interrompido, segundo ela, pela situação na Ucrânia.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.