A atualização da doutrina marítima reflete mudanças na situação estratégica geopolítica e militar no mundo edit

Apoie o 247

ICL

(Xinhua) -- A busca dos Estados Unidos pelo domínio dos oceanos mundiais e a expansão da OTAN são as principais ameaças à segurança marítima nacional da Rússia, de acordo com a nova doutrina naval russa adotada no domingo.

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou a Ordem Executiva de Aprovação da Doutrina Naval da Federação Russa e a Ordem Executiva de Aprovação dos Regulamentos da Marinha Russa no dia anterior à parte central do Desfile Naval Principal.

A doutrina de 55 páginas afirma que os principais desafios e ameaças à segurança nacional e ao desenvolvimento sustentável da Rússia são "o andamento estratégico dos EUA em direção à dominação dos oceanos e sua influência global nos processos internacionais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A expansão da infraestrutura militar da OTAN para as fronteiras russas e o número crescente de exercícios do bloco em áreas adjacentes às águas do país também são listados como grandes ameaças à segurança nacional da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Putin disse em um discurso durante o desfile que a doutrina destaca abertamente os limites e zonas dos interesses nacionais da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atualização da doutrina marítima reflete mudanças na situação estratégica geopolítica e militar no mundo, disse o vice-primeiro-ministro da Rússia, Yury Borisov, em uma reunião do conselho marítimo em maio, de acordo com um relatório da TASS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.