Rússia diz que EUA ignoram propostas para estender o acordo sobre armas estratégicas

247 - "As perspectivas de medidas concretas são bastante vagas", disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, entrevistado pela Rossíiskaya Gazeta sobre melhorias nas relações bilaterais com os Estados Unidos e tentativas de dar novo impulso ao diálogo entre os dois países, em primeiro lugar no que diz respeito à estabilidade estratégica.

Lavrov reiterou que a Rússia propôs estender o Tratado de Redução de Armas Estratégicas (START III ou Novo START), que expira em fevereiro de 2021, repetidamente e o mais rápido possível, mas os americanos "ficam calados" e insistem na inclusão da China nessa iniciativa, algo que o país asiático não quer fazer, dada a "estrutura absolutamente diferente de suas forças nucleares" e as características quantitativas que estão longe do nível necessário para negociar algum equilíbrio, informa Russia Today.

"A partir de 5 de fevereiro de 2021, esse acordo não existirá mais se não for prorrogado. Mesmo que um processo multilateral seja iniciado, será muito longo, não há negociações sobre um assunto tão sério que termine em alguns meses. É por isso que é necessário ter seguro sob a forma do prolongado New START, mesmo do ponto de vista da reputação política da Rússia e dos EUA, para que ninguém nos acuse do colapso de uma ferramenta legal vinculativa sobre estabilidade estratégica", explicou Lavrov.

O ministro acrescentou que os americanos nem sequer se preocuparam com algumas condições prévias por parte da Rússia para prolongar o acordo bilateral, e lembrou que Vladimir Putin anunciou em público repetidamente que Moscou se oferece para estender o Novo START "imediatamente e sem condições prévias".