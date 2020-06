Rússia diz que EUA não têm moral para comentar sobre direitos humanos

"Os EUA perdem o direito de fazer comentários sobre os direitos humanos em qualquer lugar do planeta, tendo em vista sua própria situação interna", afirma chancelaria russa edit

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, María Zajárova, declarou nesta segunda-feira (1º/6) que os EUA perderam o direito de "fazer comentários sobre direitos humanos", à luz da situação no país, que está abalada por protestos após o assassinato do cidadão negro George Floyd.

Em diferentes cidades dos EUA, protestos em massa ocorreram após esse assassinato, com choques violentos, seguidos de ameaças do presidente Donald Trump de que vai lançar as forças armadas contra os manifestantes.

"Desde o final de maio até o início de junho, os Estados Unidos estão perdendo o direito de comentar sobre questões de direitos humanos para qualquer pessoa neste planeta. Atualmente, eles não têm mais esse direito", disse Zajárova em uma entrevista à TV Rossiya, informa Russia Today.

