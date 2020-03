Rússia diz que exercícios militares da Otan perto de sua fronteira elevam tensão

247 - Moscou recomendou que os países da Otan "pensem no aumento da tensão" que seus exercícios militares provocarão. Esses exercícios serão realizados em abril e maio próximos, perto da fronteira com a Rússia, de acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zajárova.

Ela comentou neste sábado (7) que os exercícios visam praticar operações militares da Aliança Atlântica. Além dos seus próprios contingentes, mais de 20 mil soldados dos EUA participarão, nas maiores manobras militares desde o final da Guerra Fria, informa Russia Today.