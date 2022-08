Rússia diz que França deixou de ser um país amigo

Apoie o 247

RFI - O presidente francês Emmanuel Macron e o presidente russo Vladimir Putin não se falam há dois meses e a razão é que a França se tornou um país "hostil" com o qual as negociações atualmente não são "necessárias", de acordo com Moscou. A declaração feita pelo Kremlin, na sexta-feira (5), demonstra um distanciamento entre os dois chefes de Estado, que chegaram a conversar várias vezes pelo telefone, desde o início do ano.

A última conversa oficial entre Putin e Macron ocorreu no dia 28 de maio, quando os dois líderes discutiram ao telefone, junto com o chanceler alemão Olaf Scholz, sobre o destino dos soldados ucranianos que haviam sido feitos presos pelo Exército russo, durante a operação militar na Ucrânia.

Ao justificar o longo tempo sem um contato entre os dois chefes de Estado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov foi enfático: "Em primeiro lugar, a França é um Estado hostil em termos das ações que toma em relação ao nosso país".

"Eles não ligam um para o outro porque acham que não é a hora certa, e agora simplesmente não é necessário. Se houver necessidade, eles podem ligar um para o outro em um minuto", acrescentou Peskov.

