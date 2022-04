Rússia diz que 'jogos de sanções' enfraquecem dólar e euro

Apoie o 247

Agência RT - O prestígio do dólar americano e do euro foi “muito abalado” pelas sanções anti-Rússia, que agora levam cada vez mais países a mudar para moedas nacionais em acordos com parceiros estrangeiros, segundo Dmitry Peskov, secretário de imprensa do presidente russo, Vladimir Putin.



“De fato, contra o pano de fundo desses jogos de sanções semelhantes a bandidos, o prestígio do dólar e do euro foi abalado, o mais importante, [o papel do] dólar como principal moeda de reserva”, disse Peskov em entrevista à Bielorrússia.



O representante do Kremlin chamou a atenção para o fato de que mais países estão recorrendo às moedas nacionais em seus acordos mútuos.

“Este processo está agora na sua fase inicial, mas já não é possível pará-lo”, sublinhou o responsável, acrescentando que todo o sistema de Bretton Woods “que permitiu à América estar no topo da pirâmide económica do mundo por muitos décadas… está começando a se desgastar.”



O Sistema de Bretton Woods criou um regime coletivo de câmbio internacional, exigindo uma moeda atrelada ao dólar americano que, por sua vez, estava atrelada ao preço do ouro. Ele efetivamente tornou o dólar americano a principal moeda de reserva do mundo. Mas agora, de acordo com Peskov, esse sistema “será completamente eliminado” à medida que os países “transferirem relações para moedas nacionais e essa prática se expandirá”.



Segundo Peskov, o mundo só lucrará com o fato de esse mecanismo estar mudando.



“Há muitas opções aqui, e tudo isso é um protótipo do futuro sistema econômico, cuja formação estamos testemunhando agora”, observou.

Embora os assentamentos em moedas nacionais existissem antes, eles não eram generalizados. No entanto, no mês passado, vários estados ocidentais, incluindo a maioria da UE e os EUA, impuseram sanções à Rússia em retaliação por sua operação militar na Ucrânia, lançada em fevereiro.



Como parte dos pacotes de sanções, grande parte dos ativos estrangeiros da Rússia foram congelados, enquanto o país também foi cortado do sistema de mensagens interbancárias SWIFT, o que prejudicou a capacidade da Rússia de fazer acordos com parceiros estrangeiros em euros e dólares. Em resposta, Moscou anunciou na semana passada que está mudando os mecanismos de pagamento de exportações para estados “hostis” que aplicaram sanções à Rússia, começando com o gás natural. Os compradores agora devem abrir contas em rublos em bancos russos, para que os pagamentos aos fornecedores de gás russos possam ser feitos na moeda russa, o rublo. Além disso, a Rússia está conversando com vários de seus parceiros estrangeiros, incluindo Índia e Turquia, propondo a criação de mecanismos de pagamento em suas respectivas moedas nacionais para fugir do dólar e do euro, cuja confiabilidade agora está comprometida.



Peskov disse que esses passos são apenas o começo de uma mudança mais ampla. Enquanto por enquanto a Rússia está apenas mudando o procedimento de pagamento de suas exportações de gás natural e apenas com países considerados “hostis”, o movimento em si cria um precedente e pode ser espelhado em outros setores e com outros parceiros.

