Rússia diz que medidas do Ocidente contra Assange são atos de canibalismo

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, María Zajárova, descreveu a maneira como o Ocidente agiu em relação ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, como canibalismo, destacou a agência de notícias TASS nesta quinta-feira (16).

A representante da diplomacia russa afirmou em nota que as ações desses países visam “exterminar” o jornalista.

Segundo Zajárova, o caso contra Assange não fala mais em dois pesos e duas medidas e nem mesmo atropela princípios e ideais elevados. "É sobre o extermínio de uma pessoa, a vingança pela sua bravura e porque considerou necessário, mesmo aparentemente conhecendo os possíveis riscos, partilhar com o mundo informações muito importantes que lançam luz sobre as mentiras e enganos de todos uma série de países", observou ela.

A porta-voz questionou a reação apática da comunidade internacional ao tratamento desumano que Assange tem recebido desde a sua detenção em abril de 2019, após quase sete anos de asilo na embaixada do Equador na capital britânica.

O Supremo Tribunal de Justiça de Londres aprovou em 10 de dezembro a extradição do editor do WikiLeaks para os Estados Unidos, onde ele é acusado de espionagem e hacking de computador.

As acusações contra ele naquele país acarretam pena máxima de 175 anos de prisão pela publicação, desde 2010, de centenas de milhares de páginas de documentos militares secretos e cabos diplomáticos sobre as ações de Washington nas guerras do Iraque e do Afeganistão.

