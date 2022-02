Rússia diz que míssil que atingiu prédio residencial foi disparado pela Ucrânia

Apoie o 247

247 com Sputnik - Um míssil do sistema de defesa antiaérea ucraniano Buk atingiu um prédio residencial em Kiev, informou uma fonte no Ministério da Defesa da Rússia.

De acordo com a fonte, as informações divulgadas através das redes sociais sobre um ataque de mísseis russos contra um prédio residencial na avenida Lobanovsky em Kiev não correspondem à verdade.

A natureza dos danos no prédio indica que foi atingido por um míssil antiaéreo ucraniano que falhou. "Isto é claramente visto no vídeo. É evidente que, enquanto repelia um ataque noturno de mísseis à infraestrutura militar ucraniana, ocorreu uma falha no sistema de orientação do sistema de defesa antiaérea de médio alcance ucraniano Buk-M1 e o míssil atingiu o canto do edifício residencial", disse a fonte da entidade militar russa.

Apesar do argumento de que as forças ucranianas tentavam repelir um ataque russo no momento do acidente, as imagens mostram que o episódio ocorreu durante o dia.

A fonte salientou que a razão da falha do míssil do sistema ucraniano Buk foi provavelmente a falta de manutenção e o envelhecimento do equipamento militar, que está em serviço das forças ucranianas desde os tempos soviéticos.

