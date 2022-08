Rússia diz que 'nada ameaça Kherson', diante de rumores sobre contraofensiva da Ucrânia para retomar a cidade

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta segunda-feira (29), o vice-chefe da administração regional de Kherson, Kirill Stremousov, disse à Sputnik que a região está sob a proteção das Forças Armadas da Rússia e que diversas linhas defensivas foram construídas para proteger o território contra possíveis ataques da Ucrânia.

A declaração de Stremousov à Sputnik é parte de comentários do representante a respeito de uma suposta contraofensiva lançada pelas forças ucranianas na região.

"A região de Kherson está completamente sob a proteção de militares profissionais do Ministério da Defesa da Rússia. Várias linhas defensivas foram construídas. Nada ameaça a cidade e a região de Kherson", disse.

Durante a operação militar especial da Rússia na Ucrânia, os militares russos assumiram o controle da região de Kherson e parte da região de Zaporijia, ocupando grandes cidades como Kherson, Melitopol e Berdyansk, bloqueando o acesso das forças ucranianas ao mar de Azov.

Novas administrações civis-militares foram formadas em ambas as regiões e as ligações comerciais e de transporte com a Crimeia estão sendo restauradas. As administrações das regiões também anunciaram planos de integração à Federação da Rússia.

A operação militar russa na Ucrânia teve início em fevereiro após as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL) solicitarem assistência militar à Rússia devido ao aumento de violações de cessar-fogo por tropas ucranianas

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.