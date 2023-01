No início do mês, uma autoridade ucraniana alegou que foi oferecido a Kiev um acordo com a Rússia usando o modelo coreano edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - No início do mês, o secretário do conselho nacional de segurança da Ucrânia alegou ter sido oferecido a Kiev um acordo nos moldes coreano do Paralelo 38, que cria uma linha imaginária para estabelecer fronteiras.

O Representante permanente da Rússia na União Europeia (UE), Kirill Logvinov, disse nesta quinta-feira (19) que a Rússia e a UE não estão discutindo a solução do conflito ucraniano nos moldes do princípio chamado "paralelo 38", que foi usado para estabelecer uma linha de demarcação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, há 70 anos.

No início do mês, Olexiy Danilov, secretário do conselho nacional de segurança e defesa da Ucrânia, alegou que foi oferecido a Kiev um acordo com a Rússia usando o modelo coreano. Nesta quinta-feira, Logvinov rejeitou a declaração de Danilov.

"Não há discussões entre representantes da Rússia e da União Europeia sobre questões de um acordo ucraniano, não apenas no contexto do modelo coreano, mas também em princípio", disse Logvinov, em entrevista ao jornal russo Izvestia.

O Paralelo 38 é o nome da linha imaginária que estabelece a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, correndo aproximadamente ao longo do paralelo 38 da latitude norte. Oficialmente, a linha de demarcação foi fixada pelo Acordo de Armistício Coreano, assinado em 27 de julho de 1953. A assinatura do documento foi precedida pela Guerra da Coreia (1950-1953).

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.