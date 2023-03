Rússia diz que não haverá retorno rápido ao diálogo com EUA sobre estabilidade estratégica

Apoie o 247

TASS - A retomada do diálogo sobre estabilidade estratégica entre Moscou e Washington não está em um futuro previsível, disse nesta quinta-feira (2) o representante permanente da Rússia para Organizações Internacionais em Viena, Mikhail Ulyanov.

"Acho que, nas condições atuais, não se pode realmente falar em retomar o diálogo com os EUA sobre estabilidade estratégica. Washington declara abertamente seu objetivo de 'derrotar estrategicamente' a Rússia e dá vários passos hostis nessa direção. De que diálogo se pode falar aqui ?" - disse o diplomata russo.

Ele enfatizou que, para retomar uma conversa séria entre as duas partes, é necessário "que os EUA revisem consideravelmente sua política antirrussa e demonstrem interesse genuíno em buscar soluções mutuamente aceitáveis".

Em 21 de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia estava suspendendo sua participação no novo tratado START, mas não se retirando dele. O chefe de Estado enfatizou que, antes de voltar a discutir o trabalho contínuo sob o tratado, o lado russo precisava descobrir como os arsenais das outras potências nucleares da Otan, o Reino Unido e a França, seriam levados em consideração junto com as capacidades dos EUA.

