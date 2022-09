Rússia diz que Nord Stream provavelmente foi atingido por 'terrorismo' apoiado pelo Estado

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - A Rússia disse nesta quinta-feira que vazamentos de gás no Mar Báltico de oleodutos para a Alemanha parecem ser resultado de "terrorismo " patrocinado pelo Estado, já que uma autoridade da UE disse que o incidente mudou fundamentalmente a natureza do conflito na Ucrânia.

A União Europeia está investigando a causa dos vazamentos nos oleodutos Nord Stream 1 e 2 liderados pela Gazprom (GAZP.MM) e disse suspeitar que a sabotagem esteja por trás dos danos nas costas da Dinamarca e da Suécia.

Quatro dias após os vazamentos terem sido detectados pela primeira vez, ainda não está claro quem pode estar por trás de qualquer ataque aos oleodutos que a Rússia e os parceiros europeus gastaram bilhões de dólares construindo.

"Isso parece um ato de terrorismo, possivelmente em nível de Estado", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando: "É muito difícil imaginar que tal ato de terrorismo poderia ter acontecido sem o envolvimento de algum tipo de Estado."

A Rússia também disse que os Estados Unidos se beneficiariam, em uma guerra de palavras com o Ocidente sobre quem era o responsável. Moscou havia dito anteriormente que os vazamentos ocorreram em território que está "totalmente sob controle" das agências de inteligência dos EUA.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse em uma coletiva de imprensa que Washington poderia aumentar suas vendas de gás natural liquefeito (GNL) se os oleodutos fossem desativados.

Mas o canal de notícias norte-americano CNN, citando três fontes, informou que autoridades de segurança europeias observaram navios e submarinos de apoio da marinha russa não muito longe dos vazamentos.

Solicitado a comentar a reportagem da CNN, Peskov disse que houve uma presença muito maior da Otan na área.

Zakharova pediu que uma investigação da UE seja "objetiva" e disse que Washington teria que "se explicar" - uma referência ao comentário do presidente Joe Biden em fevereiro de que, se a Rússia invadir a Ucrânia, "não haverá mais um Nord Stream 2" .

A Casa Branca rejeitou as alegações russas de que era responsável pelos danos ao Nord Stream e os comentários de Biden se referiam aos esforços na época para garantir a certificação para colocar o Nord Stream 2 em uso comercial.

Vazamentos do oleoduto Nord Stream 1 provavelmente serão interrompidos na segunda-feira, disse o operador do oleoduto à Reuters.

Mas o porta-voz da Nord Stream AG disse que não era possível dar nenhuma previsão para a operação futura do oleoduto até que os danos fossem avaliados.

A Rússia interrompeu as entregas via Nord Stream 1, dizendo que as sanções ocidentais prejudicaram as operações.

Embora nenhum dos gasodutos estivesse fornecendo gás para a Europa quando os vazamentos foram detectados pela primeira vez, ambos tinham gás neles.

Mapa de oleodutos Nord Stream e locais de vazamentos relatados (Photo: Prasanta Kumar Dutta / Reuters) Prasanta Kumar Dutta / Reuters

'RESPOSTA ROBUSTA'

Os líderes da UE vão discutir as ramificações dos danos na próxima semana em uma cúpula em Praga, disse uma autoridade da UE.

"A infraestrutura estratégica em toda a UE precisa ser protegida", disse o funcionário da UE em Bruxelas.

"Isso muda fundamentalmente a natureza do conflito como vimos até agora, assim como a mobilização... e a possível anexação", disse o funcionário da UE, referindo-se à mobilização da Rússia de mais tropas para a guerra e às expectativas do presidente Vladimir Putin de anexar regiões ucranianas.

A guerra da Rússia com a Ucrânia e o confronto energético resultante entre Moscou e a Europa, que deixou a UE lutando para encontrar suprimentos alternativos de gás, devem dominar a cúpula da UE em 7 de outubro.

A União Europeia alertou na quarta-feira para uma "resposta robusta e unida" caso haja mais ataques e enfatizou a necessidade de proteger sua infraestrutura de energia, mas autoridades da UE evitaram apontar diretamente para possíveis criminosos.

Na próxima semana, os líderes da UE discutirão um oitavo pacote de sanções à Rússia proposto pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, incluindo restrições comerciais mais rígidas, mais listas negras e um teto de preço do petróleo para países terceiros.

O funcionário da UE disse esperar que o bloco de 27 países concorde com partes do pacote de sanções antes da cúpula, como a lista negra de indivíduos adicionais e algumas das restrições comerciais relacionadas ao aço e à tecnologia.

Outros tópicos, como o teto do preço do petróleo ou a sanção dos bancos, podem não ser resolvidos antes da cúpula, acrescentou.

Os Estados da UE precisam de unanimidade para impor sanções e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, tem sido um crítico veemente, dizendo que as sanções "foram um tiro pela culatra", elevando os preços da energia e desferindo um golpe nas economias europeias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.