Rússia diz que objetivos da 1ª fase da guerra foram alcançados e focará na ‘libertação’ do Donbass

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Sergei Rudskoy, afirmou nesta sexta-feira 25 que “os principais objetivos da primeira fase da operação [na Ucrânia] foram alcançados” e que “a capacidade de combate das forças ucranianas foi significativamente reduzida”.

Com isso, alega o governo russo, o exército terá como foco a “libertação” da região do Donbass, no leste da Ucrânia, de língua majoritariamente russa. Nessa área estão os territórios separatistas de Lugansk e Donetsk, reconhecidos como independentes por Moscou.

Enquanto isso, a agência AFP diz haver relatos de que as tropas russas foram forçadas a recuar para regiões ao redor de Kiev e enfrentaram uma contra-ofensiva em Kherson, a única grande cidade que conseguiram tomar desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE