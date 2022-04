Rússia diz que retirada das tropas da região de Kiev é gesto de boa vontade

Diferentemente do que diz a mídia ocidental, retirada não é derrota, mas foi feita para facilitar negociações com a Ucrânia edit

Sputnik - O Kremlin afirmou que a retirada das tropas russas da região de Kiev é um gesto de boa vontade para futuras negociações, nas quais poderão ser tomadas decisões sérias.

A Rússia está interessada na concordância de Zelensky com as condições apresentadas pela delegação russa nas negociações em prol do fim da operação militar, reforçou o Kremlin.

