247 – Em uma coletiva de imprensa realizada em Moscou hoje, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que se o Ocidente deseja conversas construtivas sobre a Ucrânia, deve interromper o fornecimento de armas a Kiev, segundo informa a agência Tass .

As declarações de Zakharova foram provocadas pela recente afirmação do Conselheiro Federal de Relações Exteriores da Suíça, Ignazio Cassis, que defendeu a inclusão da Rússia em discussões de paz sobre a Ucrânia. Cassis, falando em uma coletiva de imprensa em Davos, enfatizou os esforços em andamento para envolver a Rússia em negociações de paz mediadas por outros países, destacando a necessidade da participação russa em qualquer conferência de paz.

Em resposta a essas declarações, Zakharova disse ao jornal Izvestia: "Se se trata do desejo de alguns países de encontrar uma saída do impasse em que foram colocados por Washington, isso é uma coisa. Neste caso, eles devem interromper o fornecimento de armas à Ucrânia, parar de impor sanções anti-russas e cessar declarações russofóbicas". Ela também alertou contra tentativas de manipular as abordagens principais da Rússia através do que ela chamou de "processo psicodélico" ditado pelos termos do Ocidente.

