Rússia diz que Ucrânia sabotou deliberadamente troca de prisioneiros

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - As tropas ucranianas abateram um avião militar russo que transportava soldados ucranianos, a fim de inviabilizar uma próxima troca de prisioneiros, disse o enviado de Moscou ao Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira (25), informa o RT.

O avião de carga Il-76 caiu na região fronteiriça da Rússia, Belgorod, na manhã de quarta-feira, matando todos a bordo. De acordo com o Ministério da Defesa russo, o avião transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos, com troca prevista para mais tarde naquele dia.

continua após o anúncio

“Todos os dados atualmente disponíveis apontam para um crime deliberado e premeditado”, disse Dmitry Polyansky, vice-representante da Rússia na ONU. “A liderança ucraniana estava bem ciente da rota e dos meios pelos quais os soldados [ucranianos] teriam sido transportados para o ponto de troca acordado.”

“Não foi a primeira operação desse tipo. No entanto, por alguma razão inexplicável, o regime de Kiev decidiu desta vez sabotar [a troca] da forma mais bárbara”, disse o diplomata.

continua após o anúncio

De acordo com Polyansky, a aeronave foi destruída por um míssil terra-ar disparado da vila de Liptsy, na região de Kharkov, no leste da Ucrânia. A investigação preliminar descobriu que a Ucrânia usou mísseis Patriot de fabricação americana ou o IRIS-T de fabricação alemã, acrescentou.

“Se isto for confirmado, os países ocidentais que forneceram [o míssil] serão diretamente cúmplices deste crime, tal como são cúmplices do bombardeamento da Ucrânia contra bairros pacíficos de cidades russas usando armas ocidentais”, disse Polyansky ao conselho.

continua após o anúncio

Kiev confirmou que uma troca de prisioneiros estava programada para ocorrer no mesmo dia em que o avião foi abatido, enquanto o Ministério da Defesa ucraniano disse que considera todos os aviões militares russos alvos legítimos. No seu discurso em vídeo na noite de quarta-feira, o presidente Vladimir Zelensky apelou a uma investigação internacional sobre o incidente. Ele não disse quem foi o responsável pela derrubada do Il-76, no entanto.

Dirigindo-se ao Conselho de Segurança, a vice-enviada da Ucrânia, Kristina Gayovishin, quase não culpou diretamente a Rússia por ter abatido o avião que transportava os prisioneiros de guerra. Ao mesmo tempo, argumentou que “a Rússia tem total responsabilidade por todas as atrocidades, mortes e destruição causadas pela guerra”.

continua após o anúncio

Gayovishin acrescentou que as tropas ucranianas continuarão a atacar os Il-76 e outros aviões militares russos, incluindo aqueles que operam na “direção Belgorod-Kharkov”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: