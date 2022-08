Rússia diz que uso de armas nucleares só é possível em "situações de emergência"

Apoie o 247

Reuters - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta quinta-feira que Moscou só usará seu arsenal nuclear em "circunstâncias de emergência" e que não tem interesse em um confronto direto com a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e os Estados Unidos.

O ministro da Defesa da Rússia disse na terça-feira que Moscou "não tem necessidade" de usar armas nucleares durante sua campanha militar na Ucrânia, descrevendo a especulação da mídia de que Moscou pode implantar armas nucleares ou químicas no conflito como "mentiras absolutas".

Falando em um briefing nesta quinta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ivan Nechaev, disse que as armas nucleares serão usadas apenas como uma medida de "resposta".

"A doutrina militar russa permite uma resposta nuclear apenas em resposta à ameaça de destruição em massa, ou quando a própria existência do Estado está ameaçada", disse ele. "Ou seja, o uso de um arsenal nuclear só é possível como parte de uma resposta a um ataque em autodefesa e apenas em emergências."

