Apoie o 247

ICL

RT - Autoridades ucranianas e seus agentes estrangeiros estão planejando ataques de bandeira falsa envolvendo armas de destruição em massa, disse o vice-representante permanente da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky, nesta segunda-feira, 25. Para este fim, instrutores do notório grupo Capacetes Brancos (White Helmets), com sede na Síria, já foram enviados à Ucrânia, disse o funcionário a repórteres.



O diplomata reiterou as alegações levantadas no fim de semana pelo chefe da Força Russa de Proteção contra Radiação, Química e Biológica, tenente-general Igor Kirillov, que disse que os supostos planos do regime de Kiev incluem “três cenários”, que vão desde um ataque de bandeira falsa contra civis, ao uso “tático” em pequena escala de armas de destruição em massa e implantação aberta de tal armamento no campo de batalha.

Para facilitar o suposto ataque de bandeira falsa, “manipuladores” estrangeiros das autoridades de Kiev enviaram “instrutores” do notório grupo Capacetes Brancos para a Ucrânia, afirmou Polyansky.



“Existe um modelo bem conhecido em que tais provocações [envolvendo armas químicas] são usadas em outras partes do mundo. Primeiro, um chamado incidente químico é organizado. Então organizações não-governamentais pró-ocidentais, especialmente os infames Capacetes Brancos, estacionados nas proximidades, rapidamente chegam ao local e coletam, violando todas as normas do regime de não-proliferação, 'provas' questionáveis, e então alimentam essa história para a mídia ocidental. Todos nós conhecemos essa tecnologia”, disse Polyansky.

O grupo Capacetes Brancos, cofundado pelo falecido mercenário britânico e suposto ex-oficial de inteligência James Le Mesurier, ganhou notoriedade internacional em meio ao conflito na Síria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grupo, que se autodenomina “Defesa Civil Síria”, tem operado exclusivamente em áreas controladas por diversos grupos jihadistas que se opõem ao governo do presidente Bashar Assad. Os Capacetes Brancos estiveram envolvidos em vários supostos “incidentes químicos” atribuídos a tropas do governo e usados ​​por nações ocidentais para realizar ataques contra os militares sírios e seus aliados.



Polyansky enfatizou que Moscou não tem planos de usar qualquer tipo de armas de destruição em massa na Ucrânia. Embora a Rússia nem possua armas químicas ou biológicas, usá-las não faria nenhum sentido militar, prosseguiu o diplomata.



“Qual é o sentido de usá-los na Ucrânia nas imediações de nossa fronteira? Não conseguiremos nada que não possa ser alcançado por meios convencionais”, disse ele.



A Rússia atacou seu vizinho após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os Protocolos de Minsk, intermediados pela Alemanha e pela França, foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do Estado ucraniano.



Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan, liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE