Rússia e Belarus seguirão com testes de pronta resposta militar, diz ministro

As declarações do ministro da Defesa belarusso, Viktor Khreni, foram concedidas em meio a tensões entre Rússia e Ucrânia

247 - O ministro da Defesa belarusso, Viktor Khrenin, afirmou, neste domingo (20), que as tropas da Rússia e de Belarus continuariam com os testes de prontidão militar após a conclusão de exercícios militares conjuntos, implicando que as forças russas estenderiam sua estadia em Belarus. As declarações foram concedidas em meio a tensões entre Rússia e Ucrânia.

"Em conexão com o aumento da atividade militar perto das fronteiras de Rússia e Belarus e o agravamento da situação em Donbas, os presidentes de Belarus e da Rússia decidiram continuar checando as forças de resposta", disse ele em comunicado divulgado pelo exército de Belarus no Telegram. O relato foi publicado pela CNN.

"Em seu curso, as etapas da defesa que não foram cobertas com tal grau de detalhe pelas questões de treinamento do período de verificação anterior, serão cuidadosamente trabalhadas. Em geral, seu foco permanecerá inalterado – é projetado para assegurar uma resposta adequada e uma desescalada dos preparativos militares por aqueles que nos desejam mal perto de nossas fronteiras comuns", complementou.

Khrenin não detalhou a localização dessas checagens de prontidão, mas os exercícios da aliança começaram em território belarusso no dia 10 de fevereiro.

O ministro fez a avaliação em um contexto de tensão entre Rússia e Ucrânia. O governo russo, comandado por Vladimir Putin, ordenou a movimentação de tropas em regiões de fronteira com a Ucrânia, o que, de acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi uma tentativa do governo russo de invadir a Ucrânia.

A Rússia quer barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos EUA.

