Rússia e Brasil confirmam intenção de estreitar relações

Sputnik - Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e do Brasil, Sergei Lavrov e Mauro Vieira, confirmaram, em conversa telefônica nesta quinta-feira (2), as intenções dos dois países de continuarem o trabalho de fortalecimento das relações entre si.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que os países "confirmaram a aspiração mútua de continuar o trabalho conjunto visando fortalecer as relações como aliado estratégico entre a Rússia e o Brasil".

Da mesma forma, a nota aponta que os ministros "discutiram a interação no formato bilateral e na arena internacional e acertaram o calendário dos próximos contatos russo-brasileiros em diferentes níveis".

Lavrov desejou sucesso nas novas funções a Mauro Vieira, que assumiu em janeiro o comando do Itamaraty.

Em publicação divulgada nas redes, o Itamaraty informou que os "ministros concordaram em manter encontro no futuro próximo" e que Lavrov aproveitou para "renovar os cumprimentos pela posse do Presidente Lula".

Na terça-feira (31), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs a criação de um fórum de paz para auxiliar as negociações entre Rússia e Ucrânia diante do conflito em solo europeu.

Lula defendeu a construção do mecanismo de diálogo entre Rússia e Ucrânia após encontro com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que havia pedido que o Brasil se comprometesse com o envio de munições a Kiev. O mandatário brasileiro, no entanto, negou a solicitação e disse que sua guerra é contra a fome, não contra a Rússia.

