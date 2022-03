Rússia e China avançarão para ordem mundial multipolar e justa, diz chanceler russo

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O chanceler russo Sergei Lavrov afirmou, durante o encontro com Wang Yi, ministro das Relações Exteriores chinês, que, em meio à atual fase na história das relações internacionais, a Rússia e a China se moverão para uma ordem mundial multipolar e mais justa.

"Estamos passando por uma fase muito séria das relações internacionais. Estou convencido de que, no final desta fase, a situação internacional será esclarecida substancialmente e vamos avançar com vocês, juntamente com outros com o mesmo pensamento, para uma ordem mundial multipolar, justa e democrática", disse Lavrov.

Tanto o chanceler russo como o ministro chinês observaram que Moscou e Pequim, no atual ambiente global desafiante, continuam reforçando a parceria estratégica e expressando uma posição comum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Acordamos continuar a aumentar a coordenação na política externa, expandindo a cooperação na via bilateral e em vários formatos multilaterais", lê-se em comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Por sua vez, Wang Wenbin, o representante oficial da chancelaria chinesa, elogiou a atual cooperação entre Rússia e China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A cooperação entre a Rússia e China não tem limites, nossa luta pela paz não tem limites, nosso desejo de manter a segurança não tem limites, nossa oposição ao hegemonismo não tem limites", disse o diplomata.

Wang Wenbin salientou que as relações bilaterais entre Moscou e Pequim não são dirigidas contra países terceiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: