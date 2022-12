Rússia e China estão organizando 'contato' entre Putin e Xi, diz Kremlin

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, 26 de dezembro (Sputnik) - A Rússia e a China estão trabalhando juntas para preparar um "contato" entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, disse o porta-voz do Kremlin nesta segunda-feira (26).

"Os preparativos para o contato estão em andamento. Juntamente com nossos amigos chineses, vamos anunciá-lo no devido tempo", disse Dmitry Peskov a repórteres em Moscou.



Ele não especificou se os presidentes vão se encontrar pessoalmente, dizendo que é muito cedo para falar sobre a forma do "contato" planejado.



Peskov também disse que Putin "ainda não" planejava conversar com o presidente francês, Emmanuel Macron, que falou repetidamente sobre querer ter uma conversa por telefone com Putin sobre a Ucrânia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.