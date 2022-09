Rússia e China não pretendem "governar o mundo", diz Kremlin

"Existe uma afinidade absoluta de posições da Rússia e da China diante de provocações de todo tipo por parte dos Estados Unidos", diz porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov edit

Apoie o 247

ICL

247 - Rússia e China não pretendem liderar o mundo por meio de seus acordos de cooperação, mas alguns outros países têm essa tendência, disse neste domingo (18) o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov no domingo.

O porta-voz destacou ainda a “absoluta semelhança nas atitudes (da Rússia e da China) em relação a vários tipos de ações provocativas, cuja origem são os Estados Unidos”.

Moscou e Pequim estão unidos em sua avaliação da "inadmissibilidade desse comportamento desestabilizador", acrescentou.

Além disso, ele destacou que os Estados Unidos são "a fonte das ações provocativas, e Rússia e China concordam com essa avaliação".

O porta-voz também observou que as sanções dos EUA à Rússia e as ameaças de sanções secundárias à China tiveram um impacto limitado nas relações entre Moscou e Pequim, acrescentando que as perspectivas de desenvolvimento são positivas.

“Claro que há muitas complicações. As sanções e a ameaça de sanções secundárias tiveram um impacto negativo. Mas sua influência é bastante limitada porque a tendência geral ainda é positiva”, disse Peskov.

Ele mencionou que o comércio entre os dois países floresceu nos últimos meses, apesar da pressão dos EUA sobre a China para cortar relações com empresas russas.

A Casa Branca descreveu o encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega chinês, Xi Jinping, no âmbito da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em Samarcanda, como um exemplo de reaproximação entre Moscou e Pequim.

O coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, criticou a recente reunião entre líderes no Uzbequistão.

"O mundo inteiro deve estar alinhado contra o que Putin está fazendo (...) A China tem que tomar uma decisão", disse Kriby, que destacou que, embora Pequim não tenha apoiado Moscou, também não condenou a invasão. .

Os dois chefes de Estado mantiveram conversas bilaterais, conversaram trilateralmente com o presidente da Mongólia e participaram de uma reunião do Conselho de Chefes de Estado da SCO.

Xi Jinping enfatizou que a China está pronta para trabalhar em conjunto com a Rússia e fornecer apoio mútuo em questões que afetam os principais interesses de cada um.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.