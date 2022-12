Rússia e China pretendem fortalecer cooperação técnico-militar, diz Putin em conversa com Xi Jinping

Apoie o 247

Sputnik - "Não tenho dúvidas de que encontraremos uma oportunidade para termos um encontro pessoal. Esperamos você, estimado senhor secretário, caro amigo, esperamos você na próxima primavera [no Hemisfério Norte] para uma visita de Estado a Moscou", disse Putin durante a conversa com o presidente da China.

Putin enfatizou que isso demonstrará ao mundo a solidez das relações sino-russas em questões-chave, e será o principal evento político do ano nas relações bilaterais.

Além disso, o líder russo declarou que a coordenação da Rússia e da China na arena internacional serve para estabelecer uma ordem mundial justa.

"A coordenação de Moscou e Pequim na arena internacional, inclusive no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, da Organização para Cooperação de Xangai, do BRICS e G20, serve para estabelecer uma ordem mundial justa baseada no direito internacional", disse Putin durante conversa com o presidente chinês Xi Jinping por meio de uma videoconferência.

Putin observou que a Rússia e a China compartilham os mesmos pontos de vista sobre as causas, o desenvolvimento e a lógica da transformação em curso do cenário geopolítico global.

Informa-se também que Rússia e China continuarão a cooperação na esfera técnico-militar, que contribui para a segurança de ambos os países.

"É claro que a cooperação militar e técnico-militar ocupa um lugar especial em todo o complexo de cooperação sino-russa que contribui para a segurança dos nossos países e para a manutenção da estabilidade em regiões-chave. O objetivo é fortalecer a cooperação entre as Forças Armadas da Rússia e da China", ressaltou Putin.

Xi Jinping, por sua vez, declarou que a China está pronta para intensificar a cooperação estratégica com a Rússia e serem parceiros globais em benefício dos povos dos dois países, levando em consideração a estabilidade mundial em condições internacionais complexas.

