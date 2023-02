Rússia e China reforçam intenção de proteger a soberania dos 2 países e construir ordem multipolar

Apoie o 247

Sputnik - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, confirmaram a intenção de proteger a soberania dos dois países e construir uma ordem multipolar mais justa, conforme informou o Ministério das Relações Exteriores (MRE) da Rússia nesta quinta-feira (2).

"Reafirmou-se a intenção de proteger firmemente os interesses de soberania, segurança e desenvolvimento de ambos os países, e de construir conjuntamente uma ordem mundial multipolar mais justa e democrática", diz nota publicada pelo MRE russo após o encontro.

Lavrov e Ma enfatizaram sua rejeição a políticas de confronto e tentativas de alguns países de interferir nos assuntos internos de outros estados e que tentem restringir seu desenvolvimento por meio de sanções e outros métodos ilegítimos.

O chanceler russo elogiou ainda o estado atual das relações entre a Rússia e a China, que se "desenvolvem de forma dinâmica", bem como a cooperação de Moscou e Pequim na Organização Nações Unidas (ONU), no BRICS, na Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e outras organizações internacionais.

"Várias questões atuais da agenda bilateral, global e regional foram discutidas. Uma avaliação positiva foi dada ao diálogo construtivo e ao alto nível de coordenação bilateral dentro de ONU, Brics, OCX, outras organizações e associações internacionais, o que atende plenamente a parceria e a natureza baseada na confiança das relações entre nossos países", afirmou.

Em entrevista concedida à Sputnik nesta quinta-feira (2), o chanceler russo disse que as "relações entre a Rússia e a China vão para além de aliança militar".

"Pontos de contato são uma característica muito modesta de nossas relações. Há muito tempo temos escrito na nossa declaração que, apesar de não criarmos uma aliança militar, a qualidade de nossas relações é melhor do que uma aliança militar no sentido clássico. Elas não têm nem limites, nem restrições, nem temas proibidos."

No encontro com o vice-chanceler chinês, Lavrov também defendeu o restabelecimento dos contatos pessoais e do turismo mútuo.

"À luz do levantamento das restrições de quarentena, foi expressa uma opinião comum sobre a conveniência de restaurar prontamente a dinâmica de contatos face a face, turismo mútuo, intercâmbios humanos e humanitários entre nossos países", diz o comunicado do ministério.

