Rússia e China seguirão negociando recursos energéticos em moedas nacionais, diz vice-premiê

Sputnik - A Rússia continuará executando seus pagamentos de produtos energéticos em moedas nacionais, disse Aleksandr Novak, vice-primeiro-ministro russo, em uma entrevista ao canal russo Rossiya 24.

"A tendência tem mudado muito com o menor uso do dólar ou do euro. Dados os problemas atuais no pagamento com essas moedas, na verdade estamos mudando para as moedas nacionais em nossas operações. O yuan está em demanda aqui, o rublo está em demanda. Esta tendência vai continuar", constatou ele.

De acordo com o vice-premiê, a China agora usa o yuan para pagar o gás e parcialmente o petróleo importado da Rússia, e os pagamentos também são feitos em rublos.

"Continuaremos melhorando estes acordos bilaterais em moedas nacionais", acrescentou Novak.

De acordo com o Banco Central da Rússia, em 2022 a cota-parte do dólar e do euro nos contratos de exportação russos caiu de 87% para 48%, ficando pela primeira vez desde 2013 abaixo da marca dos 50%. Ao mesmo tempo, as cotas-partes do rublo e do yuan aumentaram significativamente, para 34% e 16%, respectivamente. Em 2013, a moeda russa representava 10,2% e a chinesa, apenas 0,5%.

