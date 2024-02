Rússia e Cuba firmam acordos comerciais e de investimentos, diz chanceler russo em visita à ilha

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Em visita diplomática em Cuba, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, anunciou nesta segunda-feira (19) que os dois países vão desenvolver ainda mais a cooperação comercial, econômica e de investimento, em particular, por meio do trabalho da comissão intergovernamental de comércio.

"Confirmamos a nossa disponibilidade para aumentar ainda mais a cooperação comercial, econômica e de investimento. Recentemente, foram tomadas decisões que resultaram na formação de uma base contratual e jurídica plena para a cooperação na esfera material, com o Grupo Intergovernamental Russo-Cubano", declarou ele.

Ele participou de uma conferência de imprensa após conversas com o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez, na capital Havana.

"A Comissão de Comércio, Cooperação Econômica, Científica e Técnica desempenha um papel especial nesse sentido. Confirmamos o nosso interesse em realizar a próxima reunião desta estrutura nos próximos dois ou três meses", continuou.

EMPRÉSTIMOS PARA ENTREGA DE PETRÓLEO, PRODUTOS E ALIMENTOS - Lavrov também declarou que foram concedidos dois empréstimos especiais à Cuba em 2024.

"Um já foi executado. Foram efetuadas entregas de petróleo e produtos petrolíferos, bem como de produtos alimentícios. O segundo empréstimo foi concedido a partir de agora e as entregas de petróleo e produtos petrolíferos estão em curso", disse ele.

O chanceler russo também abordou parcerias para criar voos adicionais entre as duas nações, caso haja aumento na procura pelos serviços turísticos de Cuba. Atualmente, há em média dez voos semanais entre Rússia e Cuba, segundo ele.

Lavrov está em viagem pelos países latino-americanos e também visitará a Venezuela e o Brasil, onde participará de uma reunião dos chanceleres do G20, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (22).

Na ocasião, ele também defendeu que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou os ataques de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto, tem o direito de expressar suas próprias opiniões a respeito do tema, assim como qualquer outro chefe de Estado. Mais cedo, ele se reuniu com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

