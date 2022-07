Rússia e EUA concordam em retomar compartilhamento de carona para missões da Estação Espacial Internacional

Apoie o 247

247 - As agências espaciais dos Estados Unidos e da Rússia concordaram em retomar a viagem de tripulantes para a Estação Espacial Internacional nos foguetes uns dos outros, informou a Nasa, nesta sexta-feira, 15.

Os desenvolvimentos globais não tiveram impacto no entendimento mútuo entre os cosmonautas russos e os astronautas da Nasa que participam de voos de troca de assento Rússia-EUA para a Estação Espacial Internacional, disse a cosmonauta Anna Kikina, da Roscosmos, nesta sexta-feira.

"Quanto à interação conjunta, desenvolvi um nível muito profissional de boas relações mútuas e um entendimento mútuo com todas as pessoas com quem me cruzei durante minha formação neste programa", disse ela, respondendo a uma pergunta sobre como cosmonautas e astronautas se sentiram em meio aos últimos desenvolvimentos globais, durante entrevista ao vivo ao canal de TV Rossiya-24.



O acordo com a Roscosmos enviará uma equipe integrada à Estação Espacial Internacional em setembro, disse a Nasa em um comunicado.

Em razão da guerra na Ucrânia, o chefe da Roscosmos disse em abril que a Rússia se retiraria da Estação Espacial Internacional em resposta às sanções ocidentais. O administrador da Nasa, Bill Nelson, disse que não era o caso. (Com Bloomberg e TASS).

