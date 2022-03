"Rússia e EUA nunca precisaram tanto um do outro", diz Suzanne Massie, ex-assessora do Ronald Reagan

Apoie o 247

Sputnik - Escritora e estudiosa da história da Rússia, Suzanne Massie, que foi assessora do ex-presidente dos EUA Ronald Reagan, disse à Sputnik que na atual situação global os Estados Unidos e a Rússia precisam um do outro como nunca antes.

"Sempre estive absolutamente convencida de que a Rússia e os Estados Unidos nunca antes precisaram tanto um do outro. Vocês precisam de nós, nós precisamos de vocês", disse Massie, que no final de dezembro recebeu a cidadania russa por decreto do presidente Vladimir Putin.

Ela expressou a esperança de que Washington e Moscou possam unir-se para superar a atual crise na Ucrânia.

"Espero que sim. Podemos muito bem e devemos trabalhar juntos", disse ela.

Massie disse não ser política e desconhecer as verdadeiras razões para as tensões em torno da Ucrânia. "Nós simplesmente não sabemos o suficiente sobre o que está acontecendo", disse ela.

A ex-assessora confirmou sua convicção na importância da aliança entre os Estados Unidos e a Rússia.

"É muito importante que encontremos uma maneira de nos reunirmos, e é mais importante do que nunca por causa do que está acontecendo agora", acrescentou.

Massie foi conselheira de Reagan em assuntos da Rússia de 1984 a 1988 e desempenhou um importante papel nos últimos anos da Guerra Fria.

Ela ensinou ao líder americano um provérbio russo "confia, mas verifica", que ele usou durante as conversações de desarmamento nuclear com a União Soviética. Massie é fluente em russo e escreveu vários livros sobre história e cultura russas.

