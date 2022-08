Rússia e Índia não precisam mais de dólar americano no comércio, diz presidente do BRICS

Os dois países se voltaram para moedas nacionais para realizar acordos mútuos, disse a presidente do Fórum Internacional do BRICS, Purnima Anand edit

RT - Rússia e Índia não precisam do dólar americano no comércio, tendo se voltado para moedas nacionais para realizar acordos mútuos, disse a presidente do Fórum Internacional do BRICS, Purnima Anand, a repórteres na quinta-feira.

“Implementamos o mecanismo de acordos mútuos em rublos e rúpias, e não há necessidade de nossos países usarem o dólar em acordos mútuos. E hoje um mecanismo semelhante de acordos mútuos em rublos e yuan está sendo desenvolvido pela China”, disse ela.

“Isso significa que os países do BRICS estão se abrindo para a Rússia, oferecendo a oportunidade para o país superar as consequências das sanções”, acrescentou Anand, citada pela agência de notícias RIA.

A presidente do BRICS disse que o comércio mútuo entre a Índia e a Rússia quintuplicou nos últimos 40 anos. Moscou fornece um volume de petróleo em rápido crescimento para a Índia e, em troca, recebe grandes quantidades de produtos agrícolas, têxteis, medicamentos e outros produtos.

Anand também observou que Nova Délhi se considera uma parte neutra na atual guerra de sanções entre o Ocidente e a Rússia e, apesar da pressão das sanções, continuará a cooperação com Moscou “em todas as áreas onde for necessário”.

“Quando a operação militar da Rússia na Ucrânia começou, naturalmente houve pressão sobre a Índia para parar de importar petróleo russo. Mas o Ministério das Relações Exteriores teve que rejeitar essa pressão. O lado russo foi assegurado de que os fornecimentos não seriam interrompidos e o regime de sanções não afetaria de forma alguma a relação entre nossos países”, destacou a chefe do fórum.

O BRICS é um fórum socioeconômico e político internacional que incorpora cinco nações membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

